Прокуратура изучает полет задержанного из окна милиции

Прокуратура Соломенского района города Киева проводит проверку законности действий работников органов внутренних дел по факту получения травм гражданином, который 17 марта 2012 года выпрыгнул из окна второго этажа районного управления милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, установлено, что задержанный милицией при хранении психотропных веществ – амфетамина, ожидая следователя в коридоре райуправления органов внутренних дел, выпрыгнул из окна.

Сейчас прокуратура район проверяет соблюдение криминально-процессуального законодательства и предоставляет правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов.