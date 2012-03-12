Киев по-быстрому подготовили к приезду туркменского президента

В Киеве в сквере, где рядом находятся Посольство Туркменистана и памятник турменскому поэту Махтумкули, коммунальщики наскорую руку перекладывают плитку и асфальт, красят скамейки. Встреча Януковича с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым запланирована именно на завтра.

Об этом сообщает "Українська правда"

В Киеве в сквере на пересечении улиц Прорезной и Пушкинской наскорую руку кладут новый асфальт и плитку, все моют, красят скамейки.

Как известно, в сквере на Прорезной находится памятник турменському поэту Махтумкули. А на улице Пушкинской находится Посольство Туркменистана.

По словам очевидцев, сначала рабочие — в присутствии своего начальника — отказались сообщить, почему они в дождь красят скамейки и меняют плитку. Однако когда руководитель пошел кому-то звонить по телефону, сотрудники неохотно подтвердили, что «Туркменбаши приезжает и, возможно, будут возлагать цветы».

Напомним, что сегодня, 12 марта, председатель Киевской госадминистрации (КГГА) Александр Попов принял официальную делегацию из Туркменистана.

А на вторник 13 марта запланирована встреча президента Украины Виктора Януковича с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.