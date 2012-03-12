В Киеве ликвидировали четыре подпольных казино

Работники столичной милиции днями в ходе рейда выявили и пресекли функционирование четырех подпольных казино.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в незаконно действующих развлекательных заведениях находилось около 100 игровых автоматов, почти 50 компьютеров с программным обеспечением, которое позволяло организовывать азартные игры. При обыске также было изъято около 22 тысяч гривен нелегальной выручки.

В действиях организаторов незаконного бизнеса усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.