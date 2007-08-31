Украина участвует в Измирской ярмарке

В Турции открылась 76-я Международная Измирская ярмарка. Украина, которая стала почетным гостем этой ярмарки, представила на нем свою Национальную экспозицию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, основной целью экспозиции является ознакомление деловых кругов Турции с новейшей украинской высокотехнологичной и конкурентоспособной продукцией, презентация возможностей для формирования общего научно-технологического пространства на приоритетных направлениях промышленного производства.

Почти 100 предприятий разных форм собственности из многих областей Украины демонстрируют на ярмарке современные технологии, оборудование, намерены провести деловые переговоры с представителями предприятий энергетической, аэрокосмической, металлургической, машиностроительной, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.

Во время работы выставки состоятся презентации экономического потенциала Автономной Республики Крым, Запорожской, Харьковской, Луганской областей, встречи и переговоры между руководителями промышленных предприятий.

Во время работы ярмарки запланировано проведение украинско-турецкого бизнес-форума, где представители деловых кругов Турции будут иметь возможность ознакомиться с современным состоянием экономики и инвестиционным потенциалом Украины, развитием отдельных отраслей и их инвестиционной привлекательностью. На рассмотрение будут представлены также инвестиционные проекты, связанные с организацией в Украине футбольного чемпионата "Евро-2012".

На форуме планируется выступление заместителя министра экономики Украины Наталии БОЙЦУН.

*** По итогам 2006 года товарооборот между Украиной и Турцией, по сравнению с 2005 г., увеличился на 19% и составил 3,2 млрд. дол. США. Объем торговли товарами за 6 месяцев в 2007 г. составил 2,053 млрд. дол. США, в т.ч. экспорт товаров составил 1,661 млрд. дол. США (на 40,07% больше), а их импорт - 391 млн. 119 тыс. дол. США (на 39,82 % больше).