Победители конкурса ”Учитель года - 2007”

В канун Дня знаний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил государственные награды учителям – победителям Всеукраинского конкурса «Учитель года – 2007».

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО присвоил этим учителям почетное звание «Заслуженный учитель Украины».

Образование в Украине должно стать приоритетом государства, отметил он во время встречи с педагогами. Это касается стратегии развития образования, его финансирования и, безусловно, надлежащей поддержки учителя.

«Учителя – это те люди, которые творят будущее целых поколений нашей нации», – подчеркнул Президент. В этом контексте он отметил, что актуальный вопрос сегодня – утверждение высокого статуса украинского учителя, обеспечение достойного уровня его заработной платы. «Государство должно взять на себя обязательство и в 2008 году сформировать эффективную модель реформирования, которая изменит и социальный статус, и материально-техническую поддержку заведений образования», – сказал он.

Президент убежден, что украинское образование нуждается в комплексной реформе. В частности, он отметил, что поддерживает и в дальнейшем последовательно будет заниматься дальнейшим внедрением новой системы оценивания знаний учеников и студентов. Речь идет, в первую очередь, о системе независимого внешнего тестирования. В 2007 году, отметил глава государства, в нем принял участие каждый четвертый выпускник школы. «Конкурс кошельков мы должны заменить конкурсом знаний», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также настаивает на осуществлении безотлагательных и системных шагов, которые позволят завершить компьютеризацию всех украинских школ, переоснастить их технические возможности, а во многих случаях – заново создать условия для комфортной учебы, особенно в сельских районах.

Президент поздравил учителей с Днем знаний и поблагодарил за их труд.

В этом году право называться лучшими в профессиональной деятельности завоевали: Наталия КИНАЩУК – учительница математики Черновицкой гимназии № 2 Черновицкого городского совета, Александра КОЖУЛЕНКО – учительница украинского языка и литературы Черновицкой общеобразовательной школы І-ІІІ степеней № 18 Черновицкого городского совета, Александр ПАРХОМЕНКО – учитель трудового обучения Заречанской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней Чемеровецкого района Хмельницкой области, Анатолий САВЧУК – учитель изобразительного искусства Нижнеструтинской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней Рожнятинского района Ивано-Франковской области и Татьяна ФИЛИПЕНКО – учительница правоведения учебно-воспитательного комплекса г. Курахове Донецкой области.

Во встрече приняли участие министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО, президент Академии педагогических наук Украины Василий КРЕМИНЬ.