Цушко обещает разобраться с пытками в милиции, но после выборов

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО поставит вопрос об увольнении начальника управления по борьбе с организованной преступностью в Полтавской области Александра ПЛУЖНИКА. Об этом он сообщил журналистам во время своего пребывания в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, этим вопросом он займется после выборов. «Я обещаю полтавчанам, что после выборов вернусь к вашей легендарной личности ПЛУЖНИКА», - сказал В.ЦУШКО, отметив, что начальник Управления МВД в Полтавской области Михаил ВЕРШНЯК уже поднимал вопрос об увольнении начальника УБОП.

Вместе с тем он добавил, что в кадровой политике руководство МВД только согласовывает кандидатуры, рекомендованные областными властями или соответствующими департаментами служб.

Как сообщалось, в декабре 2005 года МВД уволило А.ПЛУЖНИКА, в связи с тем, что проверка службы безопасности МВД и областной прокуратуры установила, что на протяжении 2003-2004 годов он отдавал приказы своим подчиненным подвергать пытке задержанных для получения от них признаний в совершении преступлений. Так, в 2003 году в здании Полтавского УБОП вследствие удушья погиб житель Чернигова Владимир Цысельский.

Однако, в конце октября 2006 года суд восстановил А.ПЛУЖНИКА в должности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью в Полтавской области. В ноябре прошлого года МВД, согласно решению суда, назначило А.ПЛУЖНИКА начальником УБОП в Полтавской обл.