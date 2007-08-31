Около двух тысяч портовиков провели сегодня митинг протеста против намерений руководства Министерства транспорта и связи Украины перенаправить грузовые потоки из Одесского морского торгового порта в соседние гавани региона.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали лозунги «Дайте нам работать», «Развивается порт - развивается город», «Министр распродажи транспорта и связи - руки прочь от Одесского порта» и др.

Выступая на митинге, заместитель председателя профкома ОМТП Анатолий КОВАЛЬЧУК, в частности, напомнил присутствующим позицию главы транспортного ведомства Николая РУДЬКОВСКОГО, высказанную 17 августа в Одессе в отношении перспектив развития Одесского порта. Часть грузов из этого порта, заявил министр, «нужно перенаправить из ОМТП в Ильичевский и Южный порты, а освободившуюся территорию одесского предприятия отдать городу для развития инфраструктуры».

При этом, непосредственно во время акции, по словам главы профкома порта Владимира ЗАЙКОВА, ему «позвонил министр транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКИЙ, чтобы сказать, будто портовики его неправильно поняли, и выразил готовность встретиться с коллективом ОМТП».

В заключение В.ЗАЙКОВ отметил, что Ассоциация профсоюзных организаций предприятия обратилась к властям Украины с открытым письмом, содержащим требование «принять срочные меры в ситуации, которая может обернуться непоправимыми утратами для национальной экономики, нанесет удар по международному имиджу Украины и создаст источник социального напряжения в южном регионе».