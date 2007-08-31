Украинский моряк погиб в Израиле, девятеро спаслись

По сообщению Посольства Украины в Государстве Израиль, в результате столкновения 30 августа с.г. в порту города Хайфа пассажирского судна под флагом Кипра и грузового судна „Shelly” под флагом Словакии, погиб гражданин Украины, моторист судна „Shelly”. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Посольства Украины в Государстве Израиль, 30 августа о 22.30 в порту г. Хайфа столкнулись пассажирское судно под флагом Кипра и грузовое судно „Shelly” под флагом Словакии, которое стояло на якоре за две мили от берега. В результате столкновения судно „Shelly” затонуло. По предварительным данным, в состав экипажа затонувшего судна входили 10 граждан Украины и 3 гражданина Индонезии.

По данным Посольства, удалось спасти 9 украинских и 2 индонезийских моряков. На данное время весь спасенные моряки находятся в гостинице г. Хайфа. Еще двух членов экипажа - одного гражданина Украины и одного гражданина Индонезии – разыскивали местные спасательные службы.