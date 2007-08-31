Янукович: из-за чрезмерной коррупции откладываем использование бюджетных средств

Отсутствие обновленного закона о государственных закупках привело к замораживанию бюджетных средств. Об этом премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер».

«Чрезмерная коррумпированность тендерной системы привела к тому, что сегодня на длительное время откладываем использование бюджетных средств. Деньги есть, а использовать их не можем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также отметил, что правительство с мая не может «найти общий язык с Президентом, разблокировать работу парламента, принять решения, и чтобы Президент подписал закон (о внесении изменений в закон о государственных закупках - УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, Президент Украины предложил 4 сентября на заседании СНБО принять новый порядок проведения государственных закупок.

В.ЮЩЕНКО предложил немедленно разработать новый механизм в этой сфере совместно с правительством и правоохранительными органами, принять его на заседании СНБО и после открытия первой сессии Верховной Рады нового созыва утвердить этот механизм на законодательном уровне.