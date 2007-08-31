Зачем Партии регионов сессия парламента?

Политические эксперты комментируют согласие Партии регионов принять участие в очередной сессии Верховной Рады Украины V созыва.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что согласие Партии регионов принять участие в очередной сессии парламента связано с тем, что Партия регионов вместе с председателем ВР, лидером СПУ Александром МОРОЗОМ и другими партнерами по коалиции хочет продемонстрировать Президенту и оппозиции, что Верховная Рада есть, она остается на своем “боевом посту”.

“И если кто-то попробует не признать результаты выборов, тогда «регионалы» могут возобновить легитимность Верховной Рады. Во всяком случае, они демонстрируют, что «наш бронепоезд на запасном пути». Это главная функция этой сессии», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он не исключил, что на этой сессии опосредствовано будет продемонстрировано, что Партия регионов и ее союзники могут собрать около 300 народных депутатов. То есть, опровергнуть тезис о том, что этот состав ВР является нелегитимным. По мнению политолога, это также определенный инструмент сдерживания намерений Президента заблокировать политическую свободу Партии регионов, правительства.

В свою очередь, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает еще нерешенным вопрос участия Партии регионов в сессии ВР.

По его убеждению, нельзя одновременно готовиться к парламентским выборам и проводить сессию Верховной Рады – это сильно дезориентирует электорат, который не знает, нужен его голос этой партии или нет.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, А.МОРОЗУ нечего терять, поскольку социологические данные прогнозируют ему 1,5% голосов, а для Партии регионов это рискованно. “Благодаря таким действиям - мы идем на выборы или нет – происходит дезориентация электората», - считает политолог.

Он убежден, что участие Партии регионов в сессии парламента - это способ давления на Президента.

В то же время директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ отметил, что формально проведение сессии 4 сентября связано с тем, что необходимо рассмотреть проект закона о госбюджете-2008.

“А такое рассмотрение не нуждается ни в каких решениях, выводах. Таким образом у Партии регионов есть возможность избежать конфликта, поскольку парламент ничего не будет принимать”, - считает он.

В то же время, по его мнению, Партия регионов демонстрирует, что сохраняет расположение к коалиции и готова отстаивать те принципы, на которых стоит А.МОРОЗ. “В действительности это игра и не более того”, - считает В.МАЛИНКОВИЧ.

В свою очередь, директор Центра исследований проблем общественного общества Виталий КУЛИК считает, что Партия регионов согласилась принять участие в заседании ВР 4 сентября, поскольку нецелесообразно раскалывать коалицию в преддверие выборов. “Если бы Партия регионов не согласилась на участие в сессии, следующим шагом мог стать выход Соцпартии из коалиции, хотя это и не имело бы никаких юридических последствий”, - считает он.

В то же время, по его убеждению, «регионалы» понимают, что это будет лебединая песня одного актера, ведь социалисты, вероятно, не проходят в следующий парламент.

В.КУЛИК считает, что А.МОРОЗ пытается максимально использовать все ресурсы, которые дает парламентская трибуна для пиара собственной политической структуры. “Партия регионов, как меньше зло, решила подыграть амбициям Александра МОРОЗА”, - сказал он.

Кроме того, президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что во время предвыборной кампании партии пытаются использовать любые информационные поводы. “Будет возможность попиариться на фоне не совсем правового мероприятия по открытию сессии. Но поскольку этот парламент имеет низкий уровень доверия среди населения, и это показывают все социологические опросы, то на этом информационном поводе много авторитета не заработаешь”, - считает он.

По его убеждению, «регионалы» должны понимать, что в этом случае они играют больше на А.МОРОЗА, чем на себя.