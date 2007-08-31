У Ющенко вопросы к Цушко: где вы, господин министр?
Президент остро критикует работу МВД
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остро критикует работу Министерства внутренних дел. Представляя свои антикоррупционные инициативы на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов, В.ЮЩЕНКО навел статистику по раскрытию преступлений в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по его словам, за 7 месяцев текущего года остались нераскрытыми 51 тыс. 585 преступлений, среди которых 23 тысячи 100 преступления с тяжкими и особо тяжкими последствиями.
В.ЮЩЕНКО отметил, что, «по сути, каждое 4 преступление в стране не раскрывается, или нет желания их раскрывать, судя по тем примерам, которые приводил и Александр Иванович (МЕДВЕДЬКО – УНИАН) и другие».
Также Президент навел статистику и в разрезе областей, отметив, что наибольшее количество нераскрытых преступлений в Донецкой (13187), Днепропетровской (4300), г. Киеве (5000) и Харьковской (2900) областях.
«В Донецкой области нераскрытых преступлений есть столько, сколько в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Львовской вместе взятых», - отметил Президент.
В.ЮЩЕНКО также напомнил, что сегодня в столице Украины грабятся банки средь бела дня. В то же время, отметил он, «что говорить о банках, если мы год не можем расследовать дело о вооруженном нападении и преступлении, связанном с ограблением музея Марии Приймаченко».
По словам В.ЮЩЕНКО, с учетом прошлых лет количество нераскрытых преступлений составляет почти 2 миллиона. «Вот у меня был бы действительно очень конкретный вопрос министру внутренних дел по этой статистике. Хотелось бы Василия ЦУШКО спросить: где вы, господин министр, сейчас, над чем вы старательно работаете – над агитацией определенных политических сил, или на своем профессиональном кресле и отвечаете перед нацией за борьбу с преступностью», - спросил глава государства, напомнив, что ответственность за раскрытие преступлений возлагается именно на МВД. «Поэтому у меня такой персональный вопрос и возник. Это безответственность, которая привнесена первыми лицами ведомства, и которая, к сожалению, дает широкие метастазы по территории», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.