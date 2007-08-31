У Ющенко вопросы к Цушко: где вы, господин министр?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остро критикует работу Министерства внутренних дел. Представляя свои антикоррупционные инициативы на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов, В.ЮЩЕНКО навел статистику по раскрытию преступлений в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по его словам, за 7 месяцев текущего года остались нераскрытыми 51 тыс. 585 преступлений, среди которых 23 тысячи 100 преступления с тяжкими и особо тяжкими последствиями.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, «по сути, каждое 4 преступление в стране не раскрывается, или нет желания их раскрывать, судя по тем примерам, которые приводил и Александр Иванович (МЕДВЕДЬКО – УНИАН) и другие».

Также Президент навел статистику и в разрезе областей, отметив, что наибольшее количество нераскрытых преступлений в Донецкой (13187), Днепропетровской (4300), г. Киеве (5000) и Харьковской (2900) областях.

«В Донецкой области нераскрытых преступлений есть столько, сколько в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Львовской вместе взятых», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также напомнил, что сегодня в столице Украины грабятся банки средь бела дня. В то же время, отметил он, «что говорить о банках, если мы год не можем расследовать дело о вооруженном нападении и преступлении, связанном с ограблением музея Марии Приймаченко».

По словам В.ЮЩЕНКО, с учетом прошлых лет количество нераскрытых преступлений составляет почти 2 миллиона. «Вот у меня был бы действительно очень конкретный вопрос министру внутренних дел по этой статистике. Хотелось бы Василия ЦУШКО спросить: где вы, господин министр, сейчас, над чем вы старательно работаете – над агитацией определенных политических сил, или на своем профессиональном кресле и отвечаете перед нацией за борьбу с преступностью», - спросил глава государства, напомнив, что ответственность за раскрытие преступлений возлагается именно на МВД. «Поэтому у меня такой персональный вопрос и возник. Это безответственность, которая привнесена первыми лицами ведомства, и которая, к сожалению, дает широкие метастазы по территории», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.