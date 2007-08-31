Игорь Коломойский: мне приятно присоединиться к Рональду Лаудеру

Игорь Коломойский инвестирует 110 миллионов долларов в приобретение акций «СМЕ» и становиться членом совета директоров компании

Central European Media Enterprises Ltd. (“CME”) (NASDAQ/Пражская фондовая биржа - индекс: CETV) объявили о том, что Игорь Коломойский, известный украинский бизнесмен, купил 1,275,227 обычных акций компании СМЕ класса А на сумму в 110 миллионов долларов США. Цена одной акции была определена на основе средневзвешенной оптовой цены. Данное приобретение составляет приблизительно 3% от общего количества обычных акций СМЕ класса А, находящихся в свободном обращении. В связи с данной инвестицией, Игорю Коломойскому было предложено стать членом Совета директоров компании СМЕ.

Рональд Лаудер, Президент СМЕ, прокомментировал данное событие следующим образом: «Я уже достаточное время знаком с Игорем Коломойским и знаю его как очень умного бизнесмена с глубоким знанием украинского рынка. Игорь понимает всю важность независимого телевидения не только в Украине, но и во всей Восточной Европе. Мне очень приятно приветствовать его в качестве нашего нового директора, и я уверен, что он необычайно поможет СМЕ. Первоочередными задачами СМЕ в Украине являются: инвестирование в создание телецентра для сотрудников каналов 1+1, Кино и Сити, развитие программного продукта в Украине, а также приобретение дополнительных телевизионных активов.»

Майкл Гарин, Главный исполнительный директор СМЕ, сказал: «Инвесторы должны поприветствовать этот шаг, как главное подтверждение их уверенности в компании. Прошлогодняя инвестиция группы Apax подчеркнула их взгляды на потенциал роста СМЕ, как компании. А данная инвестиция господина Коломойского должна подобным же образом подтвердить видение Украины компанией СМЕ, как мощного двигателя роста компании в будущем. Как я уже говорил несколько недель тому, когда мы огласили наши доходы за второй квартал, «мы уверенны, что Украина станет нашим самым большим рынком в течение последующих нескольких лет. Мы остаемся полностью преданными Украине, и будем продолжать агрессивно, но предусмотрительно использовать все возможности для усиления наших позиций в Украине». Сегодняшняя новость – это главный показатель нашей преданности этому рынку.»

Игорь Коломойский сказал: «СМЕ является одной из самых быстрорастущих и наилучшим образом управляемых медиа-компаний в мире и представляет исключительные инвестиционные возможности для меня. Менеджерская команда, видение, и дисциплинированный финансовый подход компании произвели на меня огромное впечатление. Я с нетерпением жду начала работы с моими новыми коллегами по Совету директоров и менеджменту компании для того, чтобы приумножить успехи компании СМЕ в то время, когда существуют такие яркие перспективы как в Украине, так и на других рынках, где присутствует компания. Рональд Лаудер всегда был первопроходцем, который помогал создавать независимые медиа в Центральной и Восточной Европе, которые являются необычайно важными для развития экономики и политических систем этих стран. Я уже несколько лет знаком с Рональдом и мне очень приятно присоединиться к нему в качестве члена Совета директоров компании СМЕ.»

Central European Media Enterprises (СМЕ) – телевещательная корпорация, владеющая ведущими телеканалами в 6 странах Центральной и Восточной Европы с общим населением около 90 млн. чел. СМЕ принадлежат телеканалы Nova TV в Хорватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO TV, Acasa, PRO Cinema, PRO TV International и Sport.ro в Румынии, Markiza в Словакии, POP TV и Kanal A в Словении, а также «Студия 1+1», «1+1 International», «Кино» и «Сити» в Украине. Акции CME котируются на NASDAQ и на Пражской фондовой бирже (индекс CETV).