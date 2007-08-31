ICTV обвиняет Интер в краже “Свободы слова”

В телевизионных кругах разразился скандал. Его причина — состоявшийся на канале «Интер» в День независимости первый эфир программы «Свобода с Савиком Шустером». Руководство канала ICTV считает, что эта программа является копией их «Свободы слова», которую ранее вел Шустер.

Генеральный продюсер ICTV Александр Богуцкий увидел в действиях конкурентов нарушение прав канала на формат такого шоу, пишет “Дело”. Топ-менеджер также не исключил, что конфликт вокруг телепередачи может иметь продолжение в суде.

Топ-менеджер ICTV уточнил, что предлагал собственникам «Интера» приобрести формат «Свободы слова», однако его предложение их не заинтересовало. «Они четко сказали, что Савик не планирует делать политическую передачу, и в его приоритетах социальный проект», — объяснил изданию Богуцкий. В открытом письме на сайте в профильном интернет-издании «Телекритика» Богуцкий обратился к экспертам телерынка с просьбой оценить ситуацию. По его словам, владелец «Интера» Валерий Хорошковский лично его заверил, что формат новой программы «Свобода с Савиком Шустером» будет отличаться от «Свободы слова».

Вчера на «Интере» неохотно комментировали претензии конкурентов. «У нас нет спора, сейчас это только заявления. Если будет иск, тогда будет что комментировать», — объяснил член правления телеканала «Интер» Владимир Грановский.

Сам Савик Шустер более эмоционально оценивает позицию бывших работодателей. Он напомнил, что проект «Свобода слова» он вел еще во времена работы на российском телевидении. В 2004 году этот проект был удостоен приза Академии российского телевидения «ТЭФИ» как лучшее ток-шоу года. При этом Шустер отказался уточнять, были ли у него какие-либо договоренности с Богуцким при переходе на «Интер».

В свою очередь Андрей Колесник, директор компании «Кортекс», которая исследует медиарынок, считает, что у ICTV нет оснований судиться с «Интером». «По непроверенной информации, формат принадлежит Савику Шустеру», — говорит Колесник.