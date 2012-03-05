Один из владельцев копанки, которая завалила людей, уже ударился в бега

Горноспасатели прошли около 100 м в «копанке», где 1 марта под обвалом оказались люди, сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «сегодня на утро было пройдено порядка 100 м. Но остается опасность загазованности, и предварительно можно говорить о том, что авария ппроизошла не в результате обрушения, а в результате взрыва метана».

Кроме того, по словам А.ШИШАЦКОГО, в данной «копанке» есть два направления горной выработки, поэтому пока не известно, где именно находятся застигнутые аварией рабочие.

«Там еще есть такой момент - в районе 40 м устье расходится на две части, и сейчас спасатели идут по одному только устью. Если окажется, что именно это устье, то быстрее найдут людей, если нет, то придется продвигаться в другую сторону», - добавил А.ШИШАЦКИЙ.

На вопрос УНИАН, действительно ли одним из собственников этой «копанки» является некий депутат Енакиевского городского совета, имя которого называют родственники рабочих, застигнутых аварией, А.ШИШАЦКИЙ ответил: «Идет следствие. Один организатор задержан, один еще прорабатывается, он в бегах или как… Мы это дело на контроле будем держать, потому что должны быть виновные, именно организаторы, наказаны».

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Енакиевский горотдел милиции поступила информация от представителей местной газеты о том, что вблизи посёлка Коютино г. Углегорска произошёл обвал в «копанке». На момент обвала в ней находились 5 или 6 человек.

Енакиевский горотдел ГУМВД в Донецкой области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее гибель людей).

Задержан один из организаторов незаконной шахты – 36-летний местный житель. Второй организатор якобы находится под завалом.