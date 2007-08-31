В Киеве снесли еще один памятник XVIII века

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту разрушения памятника истории “Мазепинский Вал” на территории музейного комплекса “Художественный Арсенал” в Киеве.

Об этом сказано в сообщении прокуратуры города Киева в четверг.

Как отмечается в сообщении, в четверг во время проведения реконструкции на территории “Художественного Арсенала” был уничтожен памятник археологии начала XVIII столетия “Мазепинский Вал”, который входит в состав историко-архитектурного памятника музея “Киевская крепость”.

По поручению прокурора Киева Евгения Блажевского прокуратурой Печерского района города Киева проведена проверка законности снесения “Мазепинского Вала”.

Печерским РУ ГУ МВД в городе Киеве возбуждено уголовное дело по факту разрушения памятника истории (ст. 298 ч. 1 УК Украины).

Украинская правда