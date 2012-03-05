Следователь выращивал коноплю и торговал наркотиками

В Днепропетровске сотрудники Управления СБУ во время попытки реализовать партию метамфетамина на сумму свыше 15 тыс. грн. задержали следователя одного из райотделов внутренних дел города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Также был задержан милиционер и поставщик психотропных веществ.

По информации УСБУ, доказано, что 22 февраля следователь райотдела милиции вместе со своим сообщником незаконно сбыл частному лицу метамфетамин на сумму 6750 грн.

Кроме того, в жилище старшегой лейтенанта милиции обнаружена нарколаборатория, где он выращивал коноплю, которую впоследствии сбывал наркозависимым.

По материалам СБУ прокуратурой Днепропетровской области в отношении милиционера и его сообщника возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 364 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Против поставщика наркотических веществ возбуждено дело согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.