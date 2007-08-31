Как попасть в ”шенгенскую” Польшу?

11-12 сентября в Киеве состоятся украинско-польские консульские консультации относительно модификации двусторонних соглашений в связи с присоединением Польши с 1 января 2008 года к Шенгенскому соглашению.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

В связи с распространенной в СМИ информацией со ссылкой на вице-директора консульского департамента Министерства иностранных дел Республики Польша Я.ЮНОША-КИСИЛЕВСКОГО о намерении Польши ввести новые требования относительно выдачи виз гражданам Украины пресс-служба МИД Украины отмечает, что действующие визовые условия между Украиной и Польшей определяются действующими двусторонними договорно-правовыми актами, на базе которых осуществляется оформление виз гражданам Украины для поездок в Республику Польша.

МИД Украины отмечает, что с целью либерализации визового режима 18 июня 2007 года подписано соответствующее соглашение между Украиной и Европейским Союзом, условия которого, после вступления в силу, будут распространяться и на Республику Польша как члена Европейского Союза.

С целью усовершенствования условий въезда граждан Украины в Республику Польша 11-12 сентября 2007 года в г. Киев состоятся украинско-польские консульские консультации, в ходе которых будут обсуждаться вопросы модификации двусторонних соглашений в связи с присоединением Польши с 1 января 2008 года к Шенгенскому соглашению. В ходе переговоров МИД Украины сделает все необходимое, чтобы изменения в визовом режиме Польши не помешали гражданам Украины посетить Польшу в ближайшее время.

МИД Украины уверен, что любые изменения к условиям выдачи виз для граждан Украины будут осуществляться с учетом взаимных интересов и духа стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.