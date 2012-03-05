Газета американского медиа-магната назвала Севастополь территорией России

На іPad-версии газеты Daily появилась фотография Севастополя, а внизу подпись, что это РФ.

Фото сайта Сегодня

іPad-версия американской газеты Daily назвала Севастополь территорией России.

Об этом сообщает Сегодня, соссылкой на персональный сайт киевского политолога Владимира Корнилова.

«Вчерашний номер iPad-газеты медиа-магната Руперта Мердока поместил красивую фотографию из Севастополя, снабдив не менее красивой подписью: «РОССИЯ. Молодежь со своей собакой убегает от волн на берегу Севастополя, дома российского Черноморского флота», – пишет Корнилов.

«Ну что ж, севастопольцы, думаю, порадуются… Но вот интересно! Лужкова за подобные заявления объявляли персоной нон-грата в Украине. Теперь очередь Руперта Мердока?» – отмечает политолог.