Под видеонаблюдением милиционеры начинают следить за разговором

Руководство УМВД в Хмельницкой области установило в дежурной части областного управления милиции систему видеонаблюдения “Единая дежурная часть”, которая транслирует работу всех райотделов милиции и изоляторов временного содержания.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в области.

Видеозапись ведется круглосуточно. При этом камеры на местах установлены таким образом, чтобы можно было увидеть не только работников милиции, но и тех посетителей, которые обращаются в дежурные части.

По мнению начальника УМВД Украины в Хмельницкой области Сергея ШУТЯКА, польза такой системы не только в дополнительной фиксации событий, которые происходят в милицейском участке, но и в том, что, находясь под постоянным видеонаблюдением, правоохранители больше следят за своим поведением и разговорами.