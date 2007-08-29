Посол США о выборах, инвестициях и квоте на зерно

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР надеется на честность и прозрачность дострочных парламентских выборов. Об этом он сообщил журналистам во время своего пребывания в Полтаве.

По данным пресс-службы Полтавской облгосадминистрации, целью визита У.ТЕЙЛОРА было изучение политической ситуации и уровня подготовки к парламентским выборам в регионе. Посол отметил, что для Украины важно провести честные и прозрачные выборы, так как это будет способствовать стабилизации ситуации в стране и привлечению инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине пригласил руководство области посетить Соединенные Штаты Америки с дружеским визитом.

Кроме того, У.ТЕЙЛОР выразил надежду на то, что правительство Украины не будет устанавливать жесткие квоты на экспорт зерна, так как это вредит украинским производителям и портит имидж Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине У.ТЕЙЛОР находился в Полтаве 28-29 августа.

*** Внешнеторговый оборот товаров Полтавской области с Соединенными Штатами Америки в первом полугодии 2007 года составил 53,06 млн. дол. США. При этом экспорт составил 27,54 млн. дол. США, а импорт – 25,52 млн. дол. США. Позитивное сальдо внешнего торговли составило 2,02 млн. дол. США.

По сравнению с первым полугодием 2006 года экспорт товаров в США увеличился в 6 раз, а импорт – на 40,1 процента.

Объемы инвестиций, которые поступили из США в предприятия Полтавской области по состоянию на первое июля текущего года составляют 11671,8 тысячи долларов США, что составляет 3,3 процента общего объема иностранных инвестиций в область.