Тимошенко берется реставрировать гетманское знамя XVII века

Уникальная достопримечательность казацкой эпохи - гетманское знамя конца XVII века - будет отреставрирована при содействии Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО сообщила во время посещения Харьковского исторического музея, где хранится знамя.

Лидер БЮТ подчеркнула необходимость сохранения музейного фонда и пообещала взять под личную опеку Харьковский исторический музей.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что все украинские знамена должны быть возвращены на родину.

Кроме того, она подчеркнула, что представителями БЮТ, в частности, Александром ФЕЛЬДМАНОМ, уже более 10 лет оказывается помощь музеям и творческим фондам.

Гетманское знамя – это единственное гетманское знамя XVII века во всем музейном фонде Украины. Знамя было передано УССР в 1930-х годах из Оружейной палаты Московского Кремля. Оно нуждается в срочной реставрации. Последний раз мероприятия по сохранению и восстановлению раритета проводились в середине XIX века.

Знамя будет отреставрировано за счет средств Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина — ХХI столетие».