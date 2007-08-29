Впервые в Украине молодая семья усыновила ВИЧ-инфицированного ребенка

В Донецке молодая семья впервые в Украине усыновила ВИЧ-инфицированного ребенка.

Как сообщили УНИАН в благотворительном фонде "Пилигрим", родителями ВИЧ-инфицированного мальчика являются сотрудники фонда Светлана и Евгений. У них 11 месяцев назад родилась дочь, теперь будет и 4-летний сын.

В фонде акцентировали, что ранее в Украине на детей со статусом ВИЧ-позитивный оформлялось только опекунство. На этот раз приемные родители настояли, что хотят именно усыновить ребенка. Торжественное усыновление ребенка пройдет 30 августа в детском доме "Малютка" в Макеевке.

Кроме того, в фонде уточнили, что биологическая мать мальчика недавно родила еще одного ребенка, статус которого пока не определен. Светлана и Евгений планируют в ближайшее время усыновить и этого малыша.