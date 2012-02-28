Весной в Украину прибудут первые чешские двухэтажные поезда

Первый двухэтажный электропоезд производства Skoda Vagonka (Чехия) прибудет в Украину в марте, второй поезд — в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО.

Он сообщил, что комиссия «Укрзализныци» будет принимать электропоезд 12 марта.

По словам Н. СЕРГИЕНКО, новый подвижной состав будет задействован по маршруту Харьков - Днепропетровск - Донецк и будет обслуживаться Южной железной дорогой в депо Харькова.

Чешские поезда будут развивать скорость до 160 км/час. Они будут состоять из 6 вагонов по 126 мест, общее количество мест — 626.

В поезде предусмотрены места первого и второго классов - вторые этажи двух вагонов будут первого класса, остальные - второго.

Электропоезда будут оборудованы местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями - в каждом поезде 4 подъемника для колясок, специально оборудованные санитарные узлы.

Гарантийный срок обслуживания поездов производства Skoda - 24 месяца с момента начала эксплуатации, межремонтные сроки увеличены в три раза по сравнению с поездами, которые сегодня эксплуатируются на железных дорогах Украины. Общий срок эксплуатации поезда составит 40 лет, что практически в 2 раза больше, чем сегодня.

Н. СЕРГИЕНКО также сообщил, что чешский производитель готов рассмотреть возможность локализации производства поездов в Украине.

Справка УНИАН. Согласно договору между ЮЖД и компанией Skoda для организации скоростного движения в Украине предусмотрено приобретение двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов.

В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.