Украинцы на 6 горбатых «Запорожцах» везут в Европу наш бензин, водку и женщин

28 августа во Львове с площади Рынок стартовал автопробег «горбатых» «Запорожцев» в направлении международных фестивалей в Германии и Франции. Одиннадцать львовян на 6 ретромашинах посетят фестиваль ОММА (Ost Mobile Meeting Magdeburg) в Магдебурге, что состоится 1-2 сентября, и Слет антикварных автомобилей «Запорожец» в Куневальде (7-8 сентября).

Общая длина маршрута свыше 4 тысяч километров. Поездка рассчитана на 14 дней. За это время автомобили проедут по территории Польши, Словакии, Чехии, Германии, Франции и Люксембурга. В планах президента Львовского автофанклуба «ЗАЗ КАЗАК» Евгения Кравса посетить и Росток, где сейчас находится на ремонте чайка львовских казаков «Пресвятая Покрова».

По словам Евгения Кравса, каких-то особенных манипуляций над автомобилями никто не проводил: «Никакого капитального ремонта. Подтянули некоторые гайки и – в дорогу». «Боимся немецких дорог и их бензина. Потому везем с собой много водки и бензина: будем размешивать их хороший бензин с нашим, чтобы вышел нормальный. Также везем в салонах автомобилей запчасти трех «горбатых» – везем нашим друзьям в Германию. У них есть «Запорожцы», однако не ездят на них, потому что не могут найти детали. В Украине мы ездим по мостовой и все нормально. А там дороги ровные и во время езды начинаешь прислушиваться, не «стучит» ли случайно что-то в машине», – пошутил президент автофанклуба «ЗАЗ КАЗАК».

В составе шести экипажей едут две женщины. На прощание львовские казаки выстрелили из миниатюрной пушки – на счастье.

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