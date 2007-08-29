Скандал в МВД: милиционер застрелил 25-летнего мужчину

На Ровенщине произошел вопиющий случай, который может вызвать серьезный скандал в МВД. Во время занятий по огневой подготовке случайная пуля, вылетевшая из ствола милицейского "Калашникова", убила 25-летнего Александра Колесника, жителя села Шпанов Ровенского района, пишет «Сегодня».

Убитый помогал родственникам жены достраивать гараж, но вдруг схватился за сердце и пожаловался на непонятную боль – его будто что-то сильно кольнуло. Сперва его спасали нашатырным спиртом, растирали грудь, опасаясь сердечного приступа. Прибывшие на вызов врачи заподозрили перелом ребер и отправили его в больницу. Уже там, на операционном столе, хирурги извлекли из сердца пациента… пулю калибра 5,45 мм. Возбуждено уголовное дело, автомат, из которого предположительно произведен выстрел, изъяли.

«От гаража, где работал Александр, до форта, где проводились стрельбы – около двух километров, – комментирует прокурор Ровенского района Григорий Безлесюк. – Пуля вполне могла, преодолев такое расстояние, войти в тело человека, прошить легкие и застрять в сердце. При том, что она уже теряла убойную силу и не оставила следов крови ни на теле, ни на одежде жертвы, лишь маленькое отверстие». Ожидаются результаты баллистической и трассологической экспертиз.

Вместе с тем другой источник убеждал "Сегодня", что, скорее всего, дело прекратят по статье об отсутствии события или состава преступления, списав все на роковую случайность: "По всем подсчетам, гараж находился вне сектора поражения, роковая пуля могла срикошетить, но предусмотреть такой исход было невозможно".