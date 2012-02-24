Как гарантировать банковские вклады?

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 239 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливаются правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, порядок выплаты Фондом возмещения по вкладам, а также регулируются отношения между Фондом, банками, Национальным банком Украины, определяются полномочия и функции Фонда по выведению неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.

Фонд является учреждением, который выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. Основной задачей Фонда является обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. Административный совет Фонда состоит из пяти человек - один представитель Кабинета министров Украины, два представителя Национального банка Украины, один представитель профильного комитета Верховной Рады Украины и директор-распорядитель Фонда. Исполнительная дирекция Фонда осуществляет управление текущей деятельностью Фонда.

Участниками Фонда являются банки. Участие банков в Фонде является обязательным. Банк обязан выплачивать в Фонд сборы. Источниками формирования средств Фонда являются начальные сборы с участников Фонда; регулярные сборы с участников Фонда; специальный сбор в Фонд; доходы, полученные от инвестирования средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины; доходы, полученные в виде процентов, начисленных Национальным банком Украины по остаткам средств на счетах Фонда, открытых в Национальном банке Украины; кредиты, привлеченные от Национального банка Украины; средства, которые были внесены Национальным банком Украины в размере 20 миллионов гривен в день создания Фонда и др.

Минимальный объем средств Фонда не может быть ниже 2,5 процента от суммы гарантированных Фондом средств вкладчиков в пределах суммы возмещения с учетом суммы сборов с участников Фонда, которые должны поступить на протяжении следующего квартала. При условиях достижения минимальной границы или риска существенного уменьшения объема средств Фонда Фонд имеет право принять меры для пополнения средств Фонда за счет источников, определенных частью первой этой статьи.

Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещения средств по его вкладу. Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и началу процедуры выведения Фондом банка с рынка, но не больше суммы, установленной административным советом Фонда на дату принятия такого решения, независимо от количества вкладов в одном банке.

Выполнение обязательств Фонда перед вкладчиками осуществляется Фондом с соблюдением требований относительно минимальных расходов Фонда и убытков для вкладчиков способом, определенным этим Законом, в том числе путем передачи активов и обязательств банка принимающему банку, продажи банка, создания переходного банка на протяжении действия временной администрации или выплаты возмещения вкладчикам после принятия решения об отозвании банковской лицензии и ликвидации банка.

Выплата возмещения осуществляется с учетом сумм, оплаченных вкладчику на протяжении действия временной администрации в банке.

Гарантии Фонда не распространяются на возмещение средств по вкладам в случаях, предусмотренных этим Законом. Фонд не возмещает средства переданные банку в доверительное управление; по вкладам в размере менее 10 гривен; по вкладам, подтвержденным сберегательным (депозитным) сертификатом на предъявителя; размещенные на вклад в банке лицом, которое было членом наблюдательного (надзорного) совета, правления (совета директоров), ревизионной комиссии банка, если со дня его освобождения от должности до дня принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных не прошел один год, и др.

Фонд начинает выплату возмещения средств вкладчикам, их представителям и наследникам в национальной валюте Украины в наличной или безналичной форме не позже чем через семь дней со дня принятия решения об отозвании банковской лицензии и ликвидации банка.

Предусмотрено что Фонд и Национальный банк Украины сотрудничают с целью обеспечения стабильности банковской системы Украины и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков. С этой целью Фонд и Национальный банк Украины заключают договор о сотрудничестве, который предусматривает основы сотрудничества между этими учреждениями в процессе регулирования и надзора за деятельностью банков, применения к ним мер влияния, инспекционных проверок банков, осуществления мероприятий по выведению неплатежеспособных банков с рынка.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.