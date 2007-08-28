Столкнулись два мерседеса: 3 погибших, 7 раненых

17:56, 28 августа 2007
Общество
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ДТП в Хмельницкой области

Сегодня, в 5.20 в Хмельницкой области на 223-м км автодороги Житомир-Черновцы неподалеку от села Солобковцы Ярмолинецкого района микроавтобус "Мерседес-Бенц-210" столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц-1114".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а семь пассажиров этого же транспортного средства получили телесные повреждения и доставлены в больницы.

 

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