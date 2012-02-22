Белорусские пограничники задержали украинского подростка с бензопилой
20:59, 22 февраля 2012Общество
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Успел спилить 19 берез
Белорусские пограничники задержали украинского подростка, нарушившего границу.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси, 17-летний гражданин Украины был в десяти метрах от белорусско-украинской границы. При себе у подростка была бензопила «Штиль».
Как отметили в пресс-центре, на белорусской стороне украинский подросток успел спилить 19 берёз.
Пограничники передали подростка украинским коллегам. На первый раз нарушителю режима государственной границы вынесли предупреждение. Между тем бензопилу белорусские пограничники у него изъяли.
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