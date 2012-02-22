Белорусские пограничники задержали украинского подростка с бензопилой

Белорусские пограничники задержали украинского подростка, нарушившего границу.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси, 17-летний гражданин Украины был в десяти метрах от белорусско-украинской границы. При себе у подростка была бензопила «Штиль».

Как отметили в пресс-центре, на белорусской стороне украинский подросток успел спилить 19 берёз.

Пограничники передали подростка украинским коллегам. На первый раз нарушителю режима государственной границы вынесли предупреждение. Между тем бензопилу белорусские пограничники у него изъяли.