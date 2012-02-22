Милиция уже нашла причину пожара на Крюковском вагоностроительном заводе

Предварительной причиной пожара на Крюковском вагоностроительном заводе считают короткое замыкание электропроводки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, на место пожара выезжала следственно-оперативная группа Крюковского райотдела милиции Кременчуга, которая установила, что возгорание возникло в покрасочном участке вагоносборочного цеха предприятия. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Огнем уничтожено покрасочное оборудование. Материальный ущерб устанавливается.

Пожар ликвидирован в 11.50. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, пожар на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуке Полтавской области произошел сегодня около 8 утра.