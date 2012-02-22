Горит Крюковский вагоностроительный завод: огонь видно издалека
09:47, 22 февраля 2012Общество
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Людей эвакуировали (фото)
На Крюковском вагоностроительном заводе в городе Кременчуг Полтавской области пылает пожар.
Как передает корреспондент УНИАН, пожар начался около 8 утра. По предварительным данным, пожар произошел в малярном цеху.
Работников предприятия из близстоящих зданий эвакуировали.
Данных о пострадавших пока нет.
Дым и огонь на крыше здания видно за несколько километров от предприятия.
Малярный цех расположен рядом с цехом сборки грузовых вагонов, возле центральной проходной сталелитейного завода.
На тушение пожара направлены несколько подразделений МЧС. На предприятие прибыло руководство Управления МЧС Кременчуга, вице-мэр города Владимир ТАРАТОРИН.
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