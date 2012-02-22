Министр про сыр, российскую инспекцию и 8 Марта

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в ближайшее время ожидает российских инспекторов для разрешения вопроса об экспорте украинского сыра в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил в комментарии журналистам.

«Завтра (22 февраля) едет рабочая группа во главе с руководителем ветеринарной службы агентства. Я думаю, что после изучения нормативных документов, после изучения технических условий наших, в ближайшее время буквально после изучения технической документации они направляют техническое инспектирование», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что украинские предприятия готовы к такой инспекции, а также высказал удовлетворение тем, что число предприятий, продукция которых вызывает у «Роспотребнадзора» сомнение, не увеличилось.

«Я удовлетворен тем, что на очередных заводах после проведения анализов не подтвердились показатели, которые могли стать для Роспотребнадзора причиной для введения подобных санкций», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он высказал надежду, что «сырная» проблема будет разрешена в начале марта.

«Я хотел бы, чтобы на следующей неделе приехала инспекция Роспотребнадзора и чтобы мы сделали подарок к 8 Марта женщинам России – чтобы они могли покупать наш украинский сыр», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий. Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.