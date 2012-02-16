Вице-премьер: купе и плацкарты - уже архаизм, будущее за экспрессами

Вице-премьер министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что до конца года билет в купе подорожает на 12%, и подтвердил, что цена плацкарта не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, во время посещения Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг. Полтавская обл).

«По итогам 2012 года стоимость проезда в купе будет повышена на 12%. В плацкартных - ноль до конца года», - сказал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что сегодня на первый план в Украине выходят не купейные и плацкартные вагоны, а скоростные экспрессы.

«Это все уже архаизм, эти все купейные и плацкартные вагоны. Будущее за экспрессами. Мы для них сделаем гибкую систему продаж и выставим минимальную рентабельность. Например, билет от Киева до Львова на экспрессе будет стоить 250 грн. Но если вы его купите за 45 или 60 дней, то дешевле. Если в оба конца - то еще дешевле. Если в день отправления поезда, то дороже. Может 280 грн.», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.