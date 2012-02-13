Иностранец ездил на Порше с фальшивой корочкой следователя ГПУ

Сотрудники спецподразделения ГАИ «Кобра» задержали при проверке документов 27-летнего иностранца с фальшивым удостоверением следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, сотрудники «Кобры» остановили автомобиль Porsche Cayenne. «Владелец престижной иномарки с транзитными номерами предъявил при проверке поддельное удостоверением следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что «установленный законом срок постановки автомобиля на учет по месту проживания владельца истек. Какие-либо документы у водителя иномарки отсутствовали, за исключением удостоверения, на котором значилась подпись якобы генерального прокурора Украины», - уточнили в милиции.

Как объяснил задержанный, «удостоверение он приобрел за 400 долларов при покупке автомобиля, при этом его заверили, что документ можно использовать для предъявления сотрудникам милиции в случае возникновения каких-либо проблем».

Согласно заключению эксперта, предъявленное удостоверение изготовлено на множительной технике, а печать нанесена с помощью клише.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению лица, предоставившего возможность приобретения поддельного удостоверения.