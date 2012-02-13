Возле Ровно нашли тела полковника Генштаба и начальника авиационного клуба
18:23, 13 февраля 2012Общество
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На аэродроме «Воронов»
На аэродроме «Воронов» недалеко от г. Ривне обнаружены тела полковника Генштаба Вооруженных сил Украины и начальника авиационно-спортивного клуба.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области Тамара ЛЫСЕНКО, сейчас в области работает комиссия, которая расследует причины гибели этих должностных лиц.
Тела погибших сегодня обнаружены на территории дома охраны аэродрома под Ривне. В помещении выгорел пол и диван.
На место происшествия выезжал начальник УМВД Украины в Ривненской области Василий ЛАЗУТКО.
Заключения экспертов о причинах смерти пока нет. По предварительной версии, они погибли от отравления угарным газом.
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