Коллектив киевского кинотеатра объявил забастовку из-за летчика

Коллектив столичного кинотеатра «Ленинград» объявил забастовку в связи с назначением нового руководителя.

Кинотеатр «Ленинград» не работает, а когда возобновится его работа, зависит от городской власти, заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

К А.БРИГИНЦУ с просьбой посодействовать в решении вопроса по проведению открытого конкурса на должность руководителя кинотеатра обратился коллектив заведения. Работники возмущены тем, что без конкурса и их согласия в заведении назначен новый директор, который не имеет никакого опыта работы ни в кинотеатрах, ни в сфере кинематографии вообще.

«Вопрос назначения руководителя заведения встал еще в начале 2011 года в связи с непродлением контракта с многолетним руководителем И.БОГОРСКОЙ, что также сопровождалось возмущением коллектива. В январе прошлого года Главным управлением культуры был назначен и.о. руководителя кинотеатра «Ленинград» сотрудник заведения В.РУДЕНОК», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

9 февраля трудовой коллектив кинотеатра узнал, что согласно распоряжению мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО № 15 от 2 февраля на должность директора назначен А.ЦВЕТКОВ (без проведения конкурса и согласия коллектива).

Как говорится в сообщении, «новый директор - летчик по образованию и не имеет опыта работы в сфере культуры вообще. Во время официального представления новый руководитель заявил, что работники кинотеатра будут уволены самое позднее через полугода. В результате непрофессиональных действий в кинотеатре «Ленинград» прекращена демонстрация фильмов. Деятельность заведения приостановлена на неопределенный срок».

А.БРИГИНЕЦ выразил надежду, что общественности будут даны объяснения относительно назначения руководителя кинотеатра и «в чем его уникальность», поскольку назначен он без конкурса и без надлежащего образования.

По информации А.БРИГИНЦА, кинотеатр «Ленинград» - одно из самых больших и самых успешных коммунальных предприятий на левом берегу Киева. Количество посетителей кинотеатра ежегодно растет (только в январе 2012 года кинотеатр посетили 25 тысяч человек), повышается уровень зарплаты работников (не получая финансовой поддержки от городской власти и государства) и количество рабочих мест. Цены на билеты составляют от 10 до 30 грн., что значительно ниже, чем в частных кинотеатрах.