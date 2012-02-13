Житель Броваров нашел взрывчатку под собственной машиной

В Броварах Киевской области возбуждено дело по факту покушения на убийство мужчины, под автомобилем которого 10 февраля была найдена взрывчатка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, 10 февраля 2012 года Броварская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Гражданин Д., который проживает в Броварах, выйдя утром из собственного дома, заметил под своим автомобилем взрывное устройство.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, свидетелей, лиц причастных к совершению этого преступления. Прокуратура Киевской области взяла на контроль ход следствия. Рассматривается несколько версий совершенного.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на совершение преступления и преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в 9.45 в дежурную часть Броварского горотдела милиции поступило сообщение от владельца автомобиля «Ниссан» о том, что под его автомобилем лежит подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа горотдела и взрывотехническая служба. Милиция эвакуировала жильцов двух домов стоящих рядом домов и ограничила доступ граждан к месту происшествия в радиусе 100 метров. С помощью специальных приспособлений взрывотехники обезвредили устройство.