Под Харьковом горел развлекательный центр
10:24, 13 февраля 2012Общество
1525 0
Причина устанавливается
В поселке Циркуны Харьковского района горел развлекательный центр.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении в Харьковской области, пожар произошел в развлекательном центре «Парк-Жуки» 12 февраля около 6.45.
На момент прибытия пожарных огнем была охвачена крыша и второй этаж двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.
Людей в здании на момент возникновения пожара не было.
Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter