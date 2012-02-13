Винницаобленерго отдали Григоришину

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго"

Как передает корреспондент УНИАН, реализационная цена госпакета 50% "Винницаоблэнерго" составила 176 млн. 200 тыс. грн.

В ходе состоявшихся сегодня, 13 февраля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Винницаоблэнерго" - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine - было проведено 5-и шаговое повышение цены с размером одного шага в 1 млн. 680 тыс. грн., в результате чего "Луганское энергетическое объединение" предложило за 50% "Винницаоблэнерго" наивысшую цену в 176 млн. 200 грн., что на 8 млн. 550 тыс. грн. больше его начальной цены (167 млн. 650 тыс. грн. – УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми ЛЭО предложила за 50% "Винницаоблэнерго" 167 млн. 750 тыс. грн., VS Energy International Ukraine предложил за приватизируемый пакет 167 млн. 800 тыс. грн.

Напомним, начальная стоимость государственного пакета акций "Винницаоблэнерго" составляла 167 млн. 650 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, третьего февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% акций "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должны были определить покупателя этого пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума, конкурс был перенесен на 13 февраля т.г.

к участию в конкурсе по продаже 50% "Винницаоблэнерго" ФГИУ первоначально были допущены три компании - ПАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое объединение", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Однако позднее Фонд госимущества пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО «Винницаоблэнерго» одного из ранее допущенных участников – ПАО «Львовоблэнерго».

Представители "Львовоблэнерго" уже заявили, что компания намерена обратиться в суд с требованием признать результаты сегодняшнего конкурса недействительными.

Справка УНИАН. ПАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физических лиц.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.