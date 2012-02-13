В Интернете выложили видео «Последняя песня Уитни Хьюстон»

Все больше подробностей появляется вокруг трагической смерти выдающейся американской певицы Уитни Хьюстон.

В Интернете появилось любительское видео, озаглавленное как "Последняя песня Уитни Хьюстон". Снятый явно на мобильный телефон ролик представляет собой запись вечеринки, которая якобы прошла 9 февраля. На записи певица исполняет отрывок из своей песни "Yes, Jesus Loves Me" (Да, Иисус любит меня). Вероятно, запись сделана во время вечеринки от "Грэмми", на которой пару дней назад была певица.

Между тем, как пишет "Сегодня" со ссылкой на западные СМИ, Хьюстон тогда покинула вечеринку "абсолютно разбитая, агрессивная и растерянная". Репортеры сообщили, что руки звезды были в крови, передвигаться ей помогла дочь Кристина. Подробности того вечера выясняет полиция. Следует отметить, что родные и друзья певицы сообщали, что накануне трагедии общались с ней и разговаривали по телефону, при этом не видя ничего необычного или угрожающего.

Мировые звезды продолжают выражать соболезнования по поводу трагедии. "Мое сердце разбито, а в глазах стоят слезы с того момента, когда я узнала шокирующую смерть моей подруги", - написала в своем Twitter певица Мэрайя Кэри. Известная теннисистка Серена Уильямс в своем микроблоге написала: "Вау! Ну и дела. Весь мой день теперь испорчен".

ТСН