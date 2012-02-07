Автобус с пассажирами попал в снежную ловушку

В Херсонской области из снежного заноса достали пассажирский автобус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, сегодня, 7 февраля, в 7.00 в районе села Строгановка Чаплынского района оказался в снежном заносе рейсовый автобус, следовавший по маршруту райцентр пгт Новотроицкое - Херсон.

Работникам Чаплынского райотдела МЧС с помощью трактора Т-150, предоставленного местным предпринимателем, в 10.00 автобус удалось вытащить из снежного плена.

Всего в автобусе находилось 15 пассажиров. Во время вынужденной остановки салон обогревался, поэтому никто из пассажиров от холода не пострадал.

Также в сообщении отмечается, что высота сугробов на этом участке автотрассы достигает 1,5-2 метра. За время спасения автобуса бойцы МЧС на автомобиле КамАЗ оказали помощь еще двум легковым автомобилям, внедорожнику и молоковозу.

На данный момент на указанном участке автодороги организовано дежурство силами райотдела МЧС и дорожного отдела. В резерве находится техника Чаплинского райводхозяйства.