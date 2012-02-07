Азаров: при такой цене газа выгоднее перейти на антрацит

Дарницкая ТЭЦ в Киеве существенно сократила потребление газа путем перехода на уголь.

Как передает корреспондент УНИАН, это отметил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вчера после ознакомления с работой ТЭЦ.

«Вот один из таких примеров, как мы конкретно решаем вопросы перехода на комплексное использование газа и угля. На Дарницкой ТЭЦ значительно сокращен расход дорогого природного газа, осуществлена реконструкция и переход на антрацит», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в результате перехода на новое топливо станция работает надежно.

«По всем своим параметрам станция работает надежно и устойчиво. Выдает сейчас 170 мегаватт мощности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что это не единственный пример замены газа углем и эта практика будет применяться активнее.

«При цене на газ свыше 1500-1600 грн. переход на наш уголь уже становится более экономически выгодным. Ну, а вы знаете, что сейчас газ стоит не 1500 грн., а значительно больше – в два раза больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь глава правления «Экостандарт» - организации, которая эксплуатирует ТЭЦ, - Юрий КОЛЯДА сообщил, что объем угля в структуре топлива, используемого на ТЭЦ, с 20-30% увеличен до 60%. Он также сообщил, что полностью на уголь ТЭЦ переходить не планирует, поскольку выгодно замещение лишь газа, который закупается ТЭЦ без дотации государства.

«В первую очередь мы замещаем, так называемый, коммерческий газ», - сказал Ю.КОЛЯДА.