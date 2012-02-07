СБУ нашла чеченцев, подорвавшихся в Одессе на собственной бомбе

В Одессе в ходе специальной операции сотрудники Службы безопасности Украины задержали 31-летнего гражданина России, который был объявлен в межгосударственный розыск правоохранительными органами Российской Федерации в связи с его причастностью к террористической деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Скрываясь от следствия, злоумышленник применял средства конспирации, изменяя внешность и места временного пребывания, отмечается в сообщении.

4 февраля сотрудники СБУ задержали злоумышленника и двух его сообщников, также граждан России, в арендуемой ими квартире в центре города. Указанные лица подозреваются также в совершении взрыва в Одессе 4 января с.г., проинформировали в СБУ.

Уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, Генеральной прокуратурой Украины направлено для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области.

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Одессе сотрудники СБУ, взяв штурмом квартиру на ул. Базарной, 86, задержали двух уроженцев Чечни, 31-летнего Адама Осмаева и его отца, 51-летнего Асланбека Осмаева.

Осмаевых объявили в розыск, подозревая их в причастности к взрыву 4 января на ул. Тираспольской, 24. Тогда в квартире, где произошел взрыв, погиб 26-летний уроженец Чечни Руслан Мадаев, а гражданин Казахстана, 28-летний Илья П., с ожогами 2-й степени доставлен в горклинбольницу №10. Сейчас он дает показания. Третьему, Адаму Осмаеву, удалось скрыться до пожара. По данным источников газеты в одесской милиции, боевики мастерили бомбу для выполнения заказа - убийства одного из крупных одесских грузоперевозчиков. Но во время процесса устройство взорвалось.

Ранее источник в МВД сообщил изданию, что ФСБ России также разыскивает Осмаевых в связи с их причастностью к бандитским группировкам ваххабитского толка. «Асланбек Осмаев замешан в терроризме. Оба находятся в розыске в России за вооруженные налеты, хранение оружия и подготовку к терактам», - уверяет собеседник.