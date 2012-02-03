В Броварах избили оппозиционного депутата

Вчера около 20.30 неизвестные жестоко избили оппозиционного депутата Броварского городского совета (Киевская область), председателя общественной организации «Прозрачное общество» Павла РИЗАНЕНКО и его водителя.

Как сообщили УНИАН в Броварской общественной инициативе «Имеешь Право Знать», нападение произошло, когда депутат выходил из автомобиля у подъезда своего дома.

По словам помощницы депутата Алины ДЯЧЕНКО, к П.РИЗАНЕНКО и его водителю сзади подбежали 4-5 неизвестных с криками: «На землю! УБОП!», после чего начали их бить.

«Одетые в гражданское нападающие использовали палки и какие-то другие предметы. Сразу после нападения злоумышленники убежали. По словам пострадавшего, нападающие в возрасте примерно 30-35 лет составляли впечатление наученных приемам рукопашного боя, имели хорошую физическую подготовку. Ни у депутата, ни у водителя ничего отобрано не было», - говорится в сообщении.

На место нападения сразу был вызван наряд милиции и «скорая».

В то же время, в сообщении отмечается, что «напрасно прождав более получаса на местных медиков, соседи доставили П.РИЗАНЕНКО в одну из киевских больниц. Там у него были обнаружены признаки сотрясения мозга и подозрение на перелом руки».

Помощница депутата однозначно связывает нападение на П.РИЗАНЕНКО с его общественной и депутатской деятельностью, поскольку бизнесом он не занимается. В Броварах он известен, в частности, своим активным противодействием отчуждению земель центрального парка «Победа», расследованием законности аренды броварских муниципальных и школьных плавательных бассейнов.