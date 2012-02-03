Россия снова проверит украинский сыр

Федеральная службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) проведeт очередную серию проверок украинских сыров, поставляемых в Россию, на предмет содержания растительных жиров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Москве.

«Следующая серия проверок, которая будет проведена в России, приведет к тому, что мы от предупреждений перейдем к конкретным действиям - запретим ввоз или изымем продукцию из оборота», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что все образцы украинских сыров, которые были проверены в Москве, содержали пальмовое масло.

«Если вы в продукте меняете животный жир на какой-то другой, в данном случае экзотический - пальмовое масло, это уже не сыр, это сырный продукт. Цена должна быть значительно ниже» - отметил он.

По его словам, себестоимость сыра, в котором содержится растительный жир, примерно на 30% ниже себестоимости сыра с животным жиром.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что руководство министерства аграрной политики и продовольствия Украины обещало начать экспертные переговоры, но пока это не произошло.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Роспотребнадзоре заявили, что 14 видов сыров шести украинских производителей не соответствуют техническому регламенту.

23 января сайт Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины сообщил, что министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблем с украинскими сырами. «Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать», - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. «Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем», – отметила она.

8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, которая поставляется в РФ из Украины в последнее время.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию о проверках сырной продукции, импортируемой из Украины.