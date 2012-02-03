Жители Ровно не дают строить АЗС

В Ровно в микрорайоне Басовый Кут жители установили палатку на месте, где запланировано сооружение автозаправочной станции.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом жители микрорайона, в котором расположены частные дома, выражают свой протест против будущей АЗС. Они заявляют, что владельцы АЗС не согласовали планы с жителями массива.

Акцию поддержали несколько депутатов Ровенского городского совета. Именно они не дают строителям снести палатку. Каждые два часа в ней дежурят по 5-6 человек.

Своим протестом жители Басового Кута надеются привлечь к этой проблеме внимание структур власти, чтобы те отменили свое решение о разрешении на строительство. Несмотря на то, что прошлой ночью в Ровно было 30 градусов мороза и синоптики говорят, что следующая ночь будет такой же, пикетчики не собираются покидать свой пост