«Мажору» дали условный срок за похищение и убийство человека

Сын руководителя «Укравтодора», бывшего народного депутата от Партии регионов Владимира ДЕМИШКАНА Сергей, обвиняемый в организации похищения и жестокого убийства, получил условное наказание.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информацию, обнародованную в программе «Восклицательный знак» телеканала ТВі.

По данным СМИ, судья Барышевского райсуда Киевской области Владимир ЯРЕМЕНКО вынес приговор по делу С.ДЕМИШКАНА накануне нового года.

Издание напоминает, что осужденный С.ДЕМИШКАН в ходе следствия свою вину признал полностью и показал, где находится труп, однако наказание получил условное.

Соучастники убийства - Сергей ЛЕВЧЕНКО и Александр КУДРИН, - осуждены к 5 и 7 лет лишения свободы, соответственно.

"Судебное разбирательство было проведено при таком условии, что об этом не знали пострадавшие и, соответственно, чтобы не имели права его обжаловать", - заявил представитель семьи погибшего Василия Кривозуба в суде Андрей МАМАЛЫГА телеканалу ТВі.

"Это приговор не С.ДЕМИШКАНУ, это приговор судебной системе. Он войдет в анналы судейского произвола и прокурорства", - добавил В.МАМАЛЫГА.

В то же время, в комментарии журналистам канала, судья В.ЯРЕМЕНКО заявил, что в деле «не было умысла на преднамеренное убийство. Они хотели его привезти к нотариусу. Возможно, там в действиях было неосторожное убийство».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года газета «Вечерние вести», ссылаясь на обвинительное заключение, сообщала подробности похищения и убийства директора столичного авиапредприятия В.Кривозуба.

По данным издания, между В.Кривозубом и С.ДЕМИШКАНОМ возник конфликт из-за 46 тыс. дол., которые в результате делового сотрудничества задолжал В.Кривозуб. С.ДЕМИШКАН пытался убедить предпринимателя заключить договор о продаже ему АН-26Б по заниженной цене. Эта цель, по версии следствия, и стала основным мотивом совершения преступления, писала газета.

4 сентября 2008 года Апелляционный суд Киева рассматривал это уголовное дело, но принял решение направить его на дорасследование.