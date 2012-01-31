Жить стало лучше? - Четверть украинцев уже не хотят помощи соцслужб

В Украине 24,4% граждан из-за сложности и продолжительности оформления социальной помощи и выплат больше не хотят обращаться в управления труда и социальной защиты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт Фонда общественной безопасности Анна ЕЛЬКИНА по результатам исследования, проведенного в рамках проекта "Национальный мониторинг реформы социальной защиты и социальных услуг".

"Важным и кричащим фактом также является недовольство размером назначенной помощи. Как показало исследование, 42,2% респондентов указывают на то, что размер помощи их не удовлетворяет в том плане, что государство не заботится об интересах уязвимых групп населения", - сказала Г.ЕЛЬКИНА.

В свою очередь эксперт Елена ЖУЧИНА (Национальный университет «Киево-Могилянская академия») отметила, что исследования относительно качества и доступности административных услуг по назначению социальной помощи управлениями труда и социальной защиты и в территориальных центрах и социальных службах проводилось в ноябре-декабре 2011 года в Киеве и 7 областях - Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской.

По ее словам, исследование также обнаружило ряд существенных недостатков относительно распространения информации о размерах и порядке назначения помощи в управлениях труда и социальной защиты населения. В частности, 51% респондентов отметили, что без посторонней помощи им было тяжело разобраться с документами, в то время как 49% заявили, что полученная информация относительно процедуры, размера и порядка назначения соцпомощи была исчерпывающей и понятной.

«Исследование также показало, что в 2011 году количество получателей социальной помощи и жилищных субсидий в некоторых регионах сократилось почти на половину. Среди причин такого сокращения было обнаружено произвольное толкование социальными инспекторами права на помощь, были такие случаи, когда они по собственному усмотрению определяли - предоставлять жилищную субсидию или нет, не изучая доходов и имущества», - добавила Г.ЕЛЬКИНА.

В свою очередь социолог Фонда общественной безопасности Анна КОРОЛЬ подчеркнула, что количество обращений к социальным службам возросло. «Спрос на все виды социальной помощи существенно вырос с начала финансово-экономического кризиса. Чаще всего обращались относительно предоставления материальной помощи, субсидий и разных видов других финансовых выплат», - уточнила она.

В то же время эксперты отмечают недостаточность финансирования социальных центров, что является одной из причин низкого качества предоставления услуг. «Специалисты отмечали, что полученных средств на функционирование центров хватает большей частью на выплату заработных плат работникам и оплату коммунальных услуг», - добавила Е.ЖУЧИНА.