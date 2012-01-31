Журналист, тело которого нашли в Одессе, сам прыгнул в воду с пирса?
00:14, 31 января 2012Общество
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Версия милиции
29-летний журналист Евгений Дикий, тело которого нашли сегодня утром на пляже в Аркадии, покончил жизнь самоубийством, прыгнув в воду с пирса. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе облУВД.
«Это был суицид. Уголовное дело возбуждено не было», - сказал сотрудник пресс-службы Владимир Шаблиенко.
Как выяснилось, парень работал редактором рубрики «Столица» в киевском информагентстве «Лига.net».
По словам главреда издания Олега Иванцова, тело Евгения опознал его двоюродный дядя, который проживает в Одессе.
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