Участились отравления суррогатным алкоголем

В Харьковской области участились случаи отравления суррогатным алкоголем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, только в течение последней недели зафиксировано четыре случая тяжелого отравления некачественным спиртным, в том числе - один летальный.

Так, 25 января в милицию обратился 53-летний житель Изюма, который сообщил, что в его квартире внезапно умерла его 62-летняя знакомая. Работники милиции выяснили, что хозяин вместе с гостьей употребляли спиртные напитки. Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

В тот же день бригада скорой медицинской помощи от кафе «Троянда», что на улице Сумской в Харькове, доставила в отделение реанимации детской клинической больницы с алкогольным отравлением 16-летнюю девушку. Правоохранители устанавливают родителей пострадавшей.

Также 25 января после употребления алкогольных напитков в токсикологическое отделение больницы была доставлена 42-летняя жительница Липцев. 26 января в больницу с отравлением суррогатным алкоголем в бессознательном состоянии доставили 44-летнюю жительницу Балаклеи. Теперь правоохранители уточняют обстоятельства происшествий.