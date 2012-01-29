В Киеве на Петровке магазины едва не провалились под землю

В Киеве на базаре "Петровка" из-за сильного мороза прорвало теплосети, сообщает ТСН.

Несмотря на то, что температура на улице минус 15, на базаре под ногами лужи. Так как вода несколько дней вымывала из-под дороги грунт, на дороге образовалось целая пропасть - магазины едва не ушли под землю.

Сейчас на Петровке проводят ремонтные работы, прокладывают пластиковые трубы. Охрана почти грудью с обеих сторон перекрывала путь прохожим. Как рассказали местные торговцы, подобная ситуация случается здесь не впервые.

Тем временем, мороз рвет теплосети по всей столице. Так, в другом конце столицы о дыре в земле сейчас напоминает только красно-белая лента и мелкие обломки машины. Но рядом со свежим щебнем стоит старенький жигуленок, который накануне именно на этом месте ушел под землю и упал в кипяток. Причина та же - прорыв трубы. Владельцу машины не повезло, возмещать убытки коммунальщики не собираются. Мол, сам виноват, надо знать, где парковаться.